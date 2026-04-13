BM: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde ölü sayısı 2 bini aştı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İsrail askeri faaliyetlerinin özellikle Güney Lübnan ve Batı Bekaa Vilayeti'nde yoğunlaştığını belirterek, "Dün itibarıyla 2 binden fazla kişi öldü, 6 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve kayıplar artmaya devam ediyor." dedi.

İsrail ve Lübnan yetkilileri arasında yarın ABD'nin başkenti Washington'da yapılması beklenen görüşmelere de değinen Dujarric, taraflara düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulundu.

Barışın sağlanması için bölgedeki tarafları "yapıcı şekilde işbirliği yapmaya" çağıran Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), askerlerinin "Mavi Berelilerin" çatışmayı önleme, sivillerin korunması ve mümkün olduğunca insani yardıma erişimin sağlanması amacıyla sahadaki operasyonlarına devam ettiğini kaydetti.

İsrail BM konvoyunu yine engellemeye çalıştı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Dujarric, Lübnan’da bugün erken saatlerde İsrail askerlerinin bir BM konvoyunun geçişini "engellemeye çalıştığını", ancak UNIFIL konvoyunun birkaç dakika sonra geçmeyi başardığını bildirdi.

İsrail askerlerinin Lübnan’ın bir başka bölgesinde UNIFIL mevzisine uyarı ateşi açtığını belirten Dujarric, "BM barış güçlerini koruma, onlara saygı gösterme ve insani yardım alanındaki çalışmalarımıza ve tesislerimize saygı gösterme yükümlülüklerini tüm taraflara bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki duruma dikkati çeken Dujarric, "Lübnan hükümetine göre, sivil altyapı hasar görmeye devam ediyor. UNICEF'teki meslektaşlarımız, ülke genelinde su sistemlerini etkileyen en az 18 olay olduğunu, rezervuarları, pompa istasyonlarını ve ana su hatlarını hasara uğrattığını ve insanların güvenli suya erişimini engellediğini bildiriyor. Yardıma muhtaç herkese ulaşabilmemiz adına; çatışmaların derhal tırmanışının durdurulmasına, sağlık ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunmasına, kesintisiz ve engelsiz insani erişime ve acil finansmana ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.