BM: İsrail'in Lübnan'a hafta sonu saldırılarında 87 kişi hayatını kaybetti

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Hafta sonu Lübnan'da yoğun askeri faaliyetlerin sürdüğünü belirten Haq, İsrail'in saldırıları sonucu ülkedeki insani durumun "kötüleşmeye devam ettiğini" söyledi.

Haq, "Sadece son 24 saatte 100'den fazla saldırı rapor edilirken, hafta sonu 87 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığının raporlarını aktaran Haq, Lübnan'da çatışmaların tırmanmasından bu yana en az 2 bin 846 kişinin öldüğünü ve 8 bin 693 kişinin yaralandığını kaydetti.

Haq, "Bugün Halk Sağlığı Bakanlığı, bölgedeki sağlık tesislerini hedef alan hava saldırılarında, İslami Sağlık Komitesine bağlı 2 sağlık görevlisinin öldüğünü ve diğerlerinin yaralandığını bildirmiştir." ifadesini kullanarak, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana, İsrail tarafından sağlık hizmetlerine yönelik 108 ölüm ve 249 yaralanmayla sonuçlanan 158 saldırı rapor ettiğine işaret etti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, Lübnan'ın güneyinde 3 hastane ve 41 adet birinci sınıf sağlık merkezinin kapalı kalmaya devam ettiği, diğer birçok sağlık merkezinin de kısmen hizmet verebildiği, daha önce sağlık hizmetleri durdurulan 6 doğum hastanesinin de hala kapalı olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Haris, Kefer Rumman, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin, Tul ve Aba beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail topçuları ise Kalavay, Yuhmur, Arnun, Kefer Tebnit, Yukarı Nebatiye ve Meyfedun beldelerini bombaladı.

İsrail'den 9 beldeye saldırı tehdidi

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Reyhan, Cercu, Kefer Rumman, Numeyriyye, Arabsalim, Cümeycime, Mişgara, Kallaya ve Haruf beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldelerin neredeyse tamamı Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kalile, Yatir, Safad Battih, Cümeycime, Secid, Tul, Kefer Rumman, Haris, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin ve Aba beldelerini hedef aldı.

Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yatir beldesindeki saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Haris beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail topçuları ise Mecdel Zun, Şevkin, Yukarı Nebatiye ve Kefer Tebnit çevresini hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Nebatiye kırsalındaki Zibdin beldesinde de belediyeye ait bir aracı hedef aldı.

Saldırıda, bölgede halka ekmek dağıttıkları belirtilen belediye çalışanları Yahya Ali Kubeysi ve Hüseyin Ahmed Kubeysi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sarifa beldesinde sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur ilçesine bağlı Sarifa beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Sur ilçesine bağlı Zıbkin beldesi ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris beldesindeki evlere da saldırı düzenlediği bildirildi.

Sur kentinin güneyindeki Mecdel Zun beldesinin kırsal alanlarının ise topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini hedef aldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama-kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibinin de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail saldırısında 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun dün Nebatiye vilayetinde 2 sağlık noktasına düzenlediği hava saldırılarında da 2 ambulans görevlisi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'da kurtarma çalışması sırasında hedef aldığı sivil savunma görevlisi saldırı anını kaydetti

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısı sonrası yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yaptıkları sırada ikinci bir saldırıyla hedef alınan sivil savunma görevlisinin saldırı anını kayıt altına aldığı görüntüler yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde, sivil savunma ekibinin Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısına hedef olan bölgeye ulaşmak için yola çıktığı ve saldırıda yıkılan binaya ulaştığı görüldü.

Videoyu kaydeden sivil savunma yetkilisi, yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı.

Görüntünün yeniden gelmesiyle, sivil savunma görevlisinin yardım için seslendiği işitildi.

Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü.

Ambulans şoförünün, saldırıya uğrayan sivil savunma yetkililerini "hastaneye varmak üzereyiz" sözleriyle teskin etmeye çalıştığı duyuldu.

Videonun sonunda ise hastaneye ulaşan sivil savunma görevlilerinin, durumlarının stabil olduğun anlaşıldığı bir görüntü yer aldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İHA saldırılarından korunmak için Lübnan'da "maket askerler" kullanıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, askerler, işgal altındaki Lübnan topraklarında bir evde askeri üniforma giydirilmiş bir maketin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Haberde, İsrail ordusunun Hizbullah’ın gözetleme sistemlerini ve İHA saldırılarını yanıltmak ve bunlardan korunmak amacıyla maket askerler kullanmaya başladığı ifade edildi.

Hizbullah'ın, ateşkes sonrası İsrail'e karşı misilleme stratejisi kapsamında kullanmaya başladığı fiber optik kamikaze İHA'lar, İsrail ordusunun elektronik savunma sitemlerini etkisiz bıraktı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.