Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in diplomat ve gazetecilerin girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye "sanal bir diplomatik ziyaret" gerçekleştirildiğini bildirdi.

BM: İsrail'in girişleri kısıtladığı Gazze'ye "sanal diplomatik ziyaret" gerçekleştirildi Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in diplomat ve gazetecilerin girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye "sanal bir diplomatik ziyaret" gerçekleştirildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İsrailli yetkililerin, Gazze'de diplomat ve gazetecilerin bulunmasını engellediğini belirten Dujarric, "BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov ve BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Suzanna Tkalec, Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanlardan birine sanal bir diplomatik saha ziyareti gerçekleştirdi." dedi.

Dujarric, video bağlantısı aracılığıyla uzaktan katılan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin de Gazze'deki yaşam koşullarını ve yardım çalışmalarını gözlemleyerek "yerinden edilmiş çocuklar, yetişkinler ve yardım görevlileriyle etkileşimde bulunduğunu" aktardı.

"Hatırlayacağınız üzere tıpkı gazeteciler gibi diplomatik misyonlar da Ekim 2020'den bu yana Gazze'ye giriş yapmakta zorluk yaşıyor." diyen Dujarric, sanal ziyarete katılan diplomatların, Mevasi'deki bir dağıtım noktasında aralarında çocukların da bulunduğu bölge sakinlerinin kamyonlarla getirilen suyu nasıl temin ettiklerine şahit olduğunu dile getirdi.

Dujarric, sanal ziyaret katılımcılarının ayrıca bölgenin kıyı şeridi boyunca sıkışık şekilde dizilmiş yüzlerce çadırın bulunduğu alanda sanal gezinti yaptığını söyledi.

Dujarric, bölgedeki BM'nin yerel bir ortağı ile İşgal Altındaki Filistin İnsani Yardım Fonu tarafından finanse edilen bu projede, yerinden edilmiş Fiistinlilerin diplomatlara, "özellikle sıcak yaz günlerinde sürdürülebilir su hizmetlerine erişebilmek ve ailelerini geçindirebilmek için iş karşılığı nakit kazanç elde edebilme" isteklerini ilettiklerini kaydetti.