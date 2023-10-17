Dolar
27.92
Euro
29.55
Altın
1,926.08
ETH/USDT
1,582.00
BTC/USDT
28,417.00
BIST 100
7,972.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Marmara Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillere tahliye baskısının "uluslararası hukukun ihlali ve sivillerin zorla yerinden edilmesi" anlamına gelebileceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devam eden gerilimde 10 günde 4 bin 200 kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini aktaran Shamdasani, Gazze Şeridi'ndeki geniş alanların moloz yığınına dönüştüğünü ve sivillerin göreceği zararlar konusunda korkuları olduklarını kaydetti.

Shamdasani, "Askeri operasyonlar, hiçbir azalma belirtisi göstermiyor. Gazze'de devam eden kuşatma su, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları etkiliyor. Savaş ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiğine dair belirtiler var." ifadesini kullandı.

Ölenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yanı sıra en az 11 Filistinli gazeteci, 28 sağlık personeli ve 14 BM çalışanının da bulunduğunu kaydeden Shamdasani, enkaz altında daha kaç cesedin olabileceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Shamdasani, Gazze'nin güneyine taşınmaya çalışan sivillerin vurularak öldürüldüklerine ilişkin korkunç raporlar olduğunu, bunların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ilişkin tüm iddialar gibi bağımsız ve kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmesini istediği 1,1 milyon sivil için herhangi bir girişimin olmadığını vurgulayan Shamdasani, "İsrail'in Gazze'ye yönelik tam abluka uygulanmasıyla birleşen bu talep, yasal bir geçici tahliye olarak kabul edilemeyecek. Bu nedenle İsrail'in bu talebinin, uluslararası hukuku ihlal ederek sivillerin zorla yerinden edilmesi anlamına gelebileceğinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, İsrail güçlerine sivilleri ve sivil nesneleri hedef almama ve orantısız saldırılar yapmaktan kaçınma çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
BM
Bu haberi paylaşın
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında mütalaa açıklandı
TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2024'te Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişletmeyi hedefliyoruz
Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Benzer haberler

BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir

BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir

BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına aldırmıyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz
BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı

BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı
BM’den sınırda karşılıklı saldırıların yaşandığı İsrail ve Lübnan’a ateşkes çağrısı

BM’den sınırda karşılıklı saldırıların yaşandığı İsrail ve Lübnan’a ateşkes çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet