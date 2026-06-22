BM: İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki binalarda doğrudan hasar 1,38 milyar dolar

[1/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[2/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[3/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[4/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[5/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[6/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[7/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[8/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[9/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[10/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[11/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[12/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[13/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[14/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[15/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[16/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[17/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[18/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.

[19/19] Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Dİbbin ve Bılat beldelerinde, İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, ateşkesin ardından ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, altyapının ağır hasar gördüğü ve yerleşim alanlarının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.