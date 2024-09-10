Dolar
34.05
Euro
37.56
Altın
2,516.65
ETH/USDT
2,378.70
BTC/USDT
57,483.00
BIST 100
9,624.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, çocuk felci aşılamasına giden ve içinde 12 BM personeli bulunan konvoyu silah zoruyla alıkoyduğunu ve araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM konvoyuna ilişkin dün gerçekleşen olay konusunda detaylı bilgi verdi.

BM konvoyunun hareketiyle ilgili İsrailli yetkililere öncesinde vakitlice bilgi verildiğinin ve tam koordinasyon sağlandığının altını çizen Dujarric, konvoyun Reşit kontrol noktasında durdurulduğunu ve 2 kişinin sorguya çekilmek üzere araçtan indirildiğini belirtti.

Dujarric, burada gerginliğin hızla arttığını ve İsrail askerlerinin konvoydaki BM personeline silah doğrulttuğunu bildirdi.

İsrail askerlerinin BM konvoyunun etrafını sardığını ve ateş açtığını dile getiren Dujarric, İsrail ordusu tanklarının ve buldozerlerinin, içinde personel bulunan BM araçlarını ileri geri ittirdiğini ifade etti.

Dujarric, bir buldozerin BM aracına çöp boşalttığını, İsrail askerlerinin de personeli tehdit ettiğini belirterek, "Konvoy silah zoruyla alıkonulurken, BM, üst düzey İsrailli yetkililerle görüşerek gerginliği azaltmak için çaba sarf etti." dedi.

2 personelin araçların yanında sorguya çekildikten sonra bırakıldıklarını belirten Dujarric, konvoyun yaklaşık 7,5 saat bekletildiğini ve operasyon tamamlanmadan dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Dujarric, araçların kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Dujarric, İsrail'in neden olduğu bu olayın çalışanların hayatını büyük tehlikeye attığını belirterek, İsrail'in insani yardım personelini korumak için adım atması gerektiğini vurguladı.

BM'nin olayı İsrail nezdinde protesto ettiğini de dile getiren Dujarric, gerekli süreci kendilerinin yerine getirdiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

UNRWA, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 212 BM çalışanının öldürüldüğünü bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler için dua edildi
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Fidan: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi) İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Benzer haberler

Biden'a göre, Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından "kazayla" vurulmuş

Biden'a göre, Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından "kazayla" vurulmuş

BM: Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivil öldü

İstanbul'da İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler için dua edildi

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları "zorla göç ve ilhak planlarını" uygulamada başarılı olamayacak

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları "zorla göç ve ilhak planlarını" uygulamada başarılı olamayacak
Fransa'da gözaltına alınan hemşire, Filistin destekçilerini "sindirme girişimine" tepki gösterdi

Fransa'da gözaltına alınan hemşire, Filistin destekçilerini "sindirme girişimine" tepki gösterdi
Fransa'da savcılık İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu reddetti

Fransa'da savcılık İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet