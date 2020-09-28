Euro
9.08
Dolar
7.78
BIST 100
1,121.21
Altın
1,873.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün imha edilen Ermenistan tanklarının vurulma anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
logo
Dünya

BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

BM, İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

Esat Fırat   | 28.09.2020
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

Kudüs

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 506 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

İsrail'in sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktığı kaydedilen raporda, bu yıl içinde yıkılan 506 ev ve yapıdan 134'ünün Doğu Kudüs'te bulunduğu kaydedildi.

Batı Şeria’nın yüzde 60'ına tekabül eden "C bölgesi"nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı evlerin yıkım masraflarını da ev sahiplerinden aldığı bilgisine yer verildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, 10 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası hukuka aykırı yıkım faaliyetlerine hız verdiğini vurgulamıştı.

McGoldrick, işgal altındaki bölgelerde halkın mülküne zarar vermenin uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekerek, salgın döneminde bu yıkımların hız kazanmasının endişe uyandırdığını ifade etmişti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere yönelik yıkımlar gerçekleştirdiği ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine de hız verdiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'
Kovid-19'a ilişkin sorular 'Pandemi Danışma Hattı'nda yanıt buluyor

Benzer haberler

BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

Sudan Başbakanı Hamduk uluslararası toplumdan sözlerini tutmasını istedi

BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü

'Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz'

'Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz'
İsrail’de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi

İsrail’de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı