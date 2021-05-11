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Dünya

BM 'işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten' derin endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Colville, işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'de şiddet olaylarının tırmanmasından "derin endişe duyduğunu" belirtti.

Bayram Altuğ   | 11.05.2021
BM 'işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten' derin endişe duyuyor

Geneve

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Filistin Kızılayına göre, çoğunluğu İsrail güvenlik güçlerince olmak üzere, Doğu Kudüs'te 7-10 Mayıs arasında 915, Batı Şeria'da da 200 kişinin yaralandığını aktardı.

Colville, çoğunluğu güvenlik güçleri olmak üzere 10 Mayıs itibarıyla yaklaşık 20 İsraillinin de yaralandığını kaydederek, "Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında şiddet olaylarının tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Her türlü şiddeti, şiddete teşviki, etnik ayrımcılığı ve provokasyonları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarına da değinen Colville, "hava saldırılarının askeri hedeflere yönelik olması" ve sivillerle sivil unsurların zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in AA muhabirlerine saldırılarını kınayamadı

AA muhabirinin, "Kimi kınadığınızı netleştirebilir misiniz? İsrail'i mi genel anlamda şiddeti mi kınıyorsunuz?" sorusuna Colville, "Tüm şiddeti kınıyoruz." karşılığını verdi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ve diğer AA muhabirlerinin yaralamasını kınayıp kınamayacağı şeklindeki soru üzerine ise Colville, "Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde çatışmaları haber yapan en az 9 gazetecinin İsrail güvenlik güçlerince yaralandığını tespit ettik." dedi.

Colville, İsrail'in bazı gazetecileri de gözaltına aldığına dair raporlar geldiğini belirterek, "İsrail güçleri, Kudüs'teki protestolar ve çatışmalarla ilgili haber verme ve alma hakkı dahil olmak üzere ifade özgürlüğüne saygıyı sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

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