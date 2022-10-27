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Dünya

BM, İran'daki olayları araştıracak mekanizmanın kurulması için çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Javaid Rehman, İran'da haftalardır süren protestolarda güvenlik güçlerinin "insan hakları ihlallerini" soruşturacak bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

Mehmet Alaca   | 27.10.2022
BM, İran'daki olayları araştıracak mekanizmanın kurulması için çağrı yaptı

Ankara

Rehman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'da geçen ay Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesini değerlendirdi.

Javaid Rehman, Emini'nin "acımasız sonuçlarla karşılaşan ilk kadın olmadığını ve son olmayacağını" söyleyerek İran'daki protestolarda "devlet mercileri tarafından öldürülen kadın ve çocuklara dair raporlar aldıklarını" ifade etti.

Ülkede 16 Eylül'de başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 27 çocuğun öldürüldüğüne dair bilgiler elde ettiklerini aktaran Rehman, toplamda ise en az 250 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran'a "sürekli hesap sorulmasını" istediklerini belirten Rehman, "uluslararası toplumun İran'daki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için harekete geçme sorumluluğu" olduğunu belirterek, ihlallerin derhal soruşturulması için bir uluslararası mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

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