Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, "savaş suçları" konusunda uyarıda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden İsrail'in Gazze'deki saldırıları için "savaş suçları" uyarısı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, "savaş suçları" konusunda uyarıda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden 9 ay geçti ve hala Gazze'deki Filistinliler için güvenli bir yer yok." ifadesini kullandı.

Gazze'deki İsrail saldırılarında Ekim 2025'ten bu yana 1100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Al-Kheetan, nisan ortasından bu yana ise 685 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

Al-Kheetan, "(İsrail saldırıları) Bu saldırılarda sivillerin yaşamını yitirmesi, uluslararası hukukun ihlalinin, savaş suçlarının ve diğer muhtemel vahşet suçlarının Gazze'de işlendiğine dair endişeleri artırıyor." dedi.

Sözcü Al-Kheetan, ateşkese tam saygı gösterilmesi, ihlallerin sona ermesi, hesap verebilirlik ve adaletin sağlanması için üçüncü ülkelere harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'in Gazze halkına karşı soykırım işleme hakkı yok" çıkışı

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'de "soykırım işlemeye hakkı olmadığını" vurgulayarak, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin de son bulması çağrısı yaptı.

Sanders, Minnesota eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD hükümetinin İsrail'e sağladığı desteği ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını eleştirdi.

Ülkelerin meşru müdafaa hakkı olduğunu belirten Sanders, "Ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Filistin halkına karşı topyekun bir savaş yürütme hakkı yok. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 73 bin Filistinliyi öldürme hakkı yok, 173 bin kişiyi yaralama hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Sanders, Gazze'de okul, sağlık merkezi, su sistemi, kanalizasyon, elektrik hattı gibi altyapıların tamamen yok edildiğine işaret ederek, "Başka bir deyişle, İsrail'in Gazze halkına karşı soykırım işleme hakkı yok. Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti ABD vergi mükelleflerinin artık tek kuruşunu dahi almamalı." yorumunu yaptı.