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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çalışanları, Gazze'de ölen meslektaşlarını andı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında görevi başında hayatını kaybeden BM çalışanları için anma etkinliği düzenledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çalışanları, Gazze'de ölen meslektaşlarını andı

Cenevre

Cenevre'deki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği merkezinde düzenlenen etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanları anıldı.

Programa ilişkin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün BM ailesiyle dayanışma içinde, Gazze'de görevi başında hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak üzere BM bayraklarımızı yarıya indiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anma etkinliğine, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve kurum çalışanları katıldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, "(Gazze Şeridi'nde) bir ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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