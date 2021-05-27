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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 27.05.2021
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Geneve

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