BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Geneve
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