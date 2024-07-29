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Dünya

BM İnsan Hakları Ofisi'nden İsrail'in Refah'ta su deposunu patlatmasına dair açıklama

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde su deposunu patlayıcılarla havaya uçurmasının uluslararası insancıl hukuk uyarınca "kesinlikle yasak" olduğunu belirtti.​​​​​​​

BEYZA BİNNUR DÖNMEZ  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
BM İnsan Hakları Ofisi'nden İsrail'in Refah'ta su deposunu patlatmasına dair açıklama

Cenevre

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail güçlerinin Refah'taki su deposuna yönelik saldırısına ilişkin AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

"Uluslararası insancıl hukuk uyarınca su kaynakları dahil sivil nüfusun hayatta kalması için elzem olan nesnelere saldırmak kesinlikle yasaktır." ifadelerini kullanan Laurence, Refah'ta bir su rezervuarının patlatılıp tahrip edildiğini gösteren videonun dolaşımda olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Laurence, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivil nesnelere saldırmak kesinlikle yasaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail tarafından herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bir bilgiye ulaşmadıklarını kaydeden Laurence, İsrail'in, uluslararası hukuk ihlalleriyle ilgili hesap verebilirliği sağlama konusunda "iyi belgelenmiş" başarısızlığa sahip olduğunu belirtti.

Sözcü Laurence, İsrail'in uzun süredir devam eden hesap verebilirlik açığına gidermek adına uluslararası düzeyde çözümler bulunmasının elzem olduğuna işaret etti.

İsrail ordusu su deposunun havaya uçurulduğunu itiraf etti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki su deposunun kendi askerleri tarafından patlayıcılarla havaya uçurulduğunu itiraf ederek, olayla ilgili soruşturma açtığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yapan askerlerin uluslararası hukuku ihlal ederek Refah kentinde su deposunu patlatmaları konusunda soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.

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