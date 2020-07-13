Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
116,591.56
Altın
1,807.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor

BM, uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile güvenlik alanında destek proje ve programlarının yeniden başlaması için anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 13.07.2020
BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor

İstranbul

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamada, Misyonun Başkan Yardımcısı Stephanie Williams başkanlığında güvenlik uzmanları ile Libya hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa başkanlığında da güvenlik eğitimi, maliye ve İnterpolden sorumlu müdürlerden oluşan heyetle sanal ortamda bir toplantı gerçekleştirdi. 

Açıklamada, toplantıda, güvenlik alanında silah bırakma, tutukluların serbest bırakılması ve rehabilitasyon konularının mercek altına alındığı belirtildi.

"UNSMİL, Libya makamlarına gerekli tüm desteği vermeye hazır"

Güvenlik alanında destek proje ve programların yeniden başlaması için Libya hükümeti ile anlaşma yapıldığı duyurulan açıklamada, Williams, UNSMİL'in Libya makamlarına gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğunu, güvenlik alanında başarı için yerel ve uluslararası çabaların koordinesindeki önemin altını çizdi.

Toplantıya katılan yetkililer konuşmalarında, Nisan 2019'da çıkan savaştan sonra yaşanan zorluklardan dolayı askıya alınan destek projeleri ve programlarının yeniden başlamasının önemi konusunda ortak kanaata sahip olduklarını ve ekonomi ile güvenlik alanındaki iyileştirmenin birbiriyle irtibatlı olduklarını vurguladı.

Başağa, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşların refahı ve güvenliği için Libyalıların yönetiminde kapsamlı ve milli bir çerçevede yerli bir tasarımda olması gereken bu programı sürdürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

Gerek UNSMİL, gerekse Fethi Başağa, yaptıkları açıklamalarda söz konusu destek programı ve projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde okullar yeniden açıldı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 631, Hindistan'da 500 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Benzer haberler

AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi

AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi

BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor

Libya ordusu, ülkenin batısında güvenliği sağlayacak yeni bir güvenlik birimi kuracak

Libya Ulusal Petrol Kurumu petrol üretim kesintisi için BAE'yi suçladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu petrol üretim kesintisi için BAE'yi suçladı

ABD, Libya Petrol Kurumu'nun görevinin Hafter tarafından engellemesinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı

ABD, Libya Petrol Kurumu'nun görevinin Hafter tarafından engellemesinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı

Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesindeki operasyonları görüştü

Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesindeki operasyonları görüştü