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Dünya

BM İklim Raporu'ndan sonra risk altındaki ülke halkları 'yeryüzünden silinmekten' korkuyor

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni iklim raporunun ardından risk altındaki ülkelerde yaşayanlar, küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinden endişe duyuyor.

Saadet Firdevs Aparı   | 10.08.2021
BM İklim Raporu'ndan sonra risk altındaki ülke halkları 'yeryüzünden silinmekten' korkuyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, önlem alınmazsa küresel ısınmanın dünyanın bazı bölgelerini yaşanmaz hale getirebileceğinin belirtildiği BM raporunun ardından iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen ülkelerde kaygılar başladı.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan yaklaşık 50 ülkeyi temsil eden eski Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Naşid, "Başkalarının saldığı karbonun bedelini hayatlarımızla ödüyoruz." dedi.

Naşid "yeryüzünden silinmekten" korktuklarını ifade ederek, BM'nin IPCC tahminlerinin Maldivler için "yıkıcı" olacağını ve ülkeyi "yok olma eşiğine" getireceğini söyledi.

Bağımsız ada ülkesi Antigua ve Barbuda'nın iklim değişikliğinden sorumlu büyükelçisi Diann Black-Layne, bunun alçak kıyı ülkeleri üzerinde yıkıcı etkisi olabileceğini kaydederek, "İşte bizim geleceğimiz bu." diye konuştu.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporu

IPCC'nin tüm dünyada merakla beklenen ve 66 ülkeden 234 bilim insanının 5 yıllık çalışmayla hazırladığı altıncı rapor örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde açıklanmıştı.

"İklim Değişikliği 2021: Fizik Biliminin Temeli" başlıklı rapor, 6 Ağustos Cuma IPCC üyesi 195 üye ülke tarafından sanal ortamda düzenlenen oturumda onaylanmıştı.

Yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygın, hızlı ve yoğun" olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İkinci kısmı 2022'de yayımlanacak raporda, "iklimde gözlemlenen değişikliklerin çoğu, yüz binlerce yıl değilse de binlerce yıldır görülmedi ve örneğin devam eden deniz seviyesinin yükselmesi gibi, halihazırda etkin olan (harekete geçen) bazı değişiklikler, yüzlerce ila binlerce yıl boyunca geri döndürülemez (geri dönüşü yok)." ifadesi yer almıştı.

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Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun