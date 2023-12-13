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Dünya

BM iklim görüşmelerine katılan delegeler, fosil yakıtlardan “kaçınma” konusunda anlaştı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) delegeleri, gezegeni ısıtan fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaştı.

Saadet Firdevs Aparı  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
BM iklim görüşmelerine katılan delegeler, fosil yakıtlardan “kaçınma” konusunda anlaştı Fotoğraf: Omar Marques/AA

Dubai

COP28 Başkanı Sultan Ahmed al-Jaber, bugünkü oturumda dünyanın iklimle mücadele hedeflerinden ne kadar uzaklaştığını ve nasıl geri döneceğini gösteren küresel envanter olan ana belgeyi yorum istemeden onayladı.

Onayın ardından delegeler bu kararı kutlamak için birbirlerine sarıldı.

Al-Jaber, “Bu, bilim tarafından yönlendirilen bir plan. İklim eylemini hızlandırmak için geliştirilmiş, dengeli ama hata yapmayan tarihi bir paket. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda fikir birliğindedir." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderliğindeki başkanlık, yaklaşık 200 ülkeden delegelere küresel durum değerlendirmesi adı verilen yeni bir belge sundu.

İki hafta içinde sunulan üçüncü versiyon olan 21 sayfalık belgenin hiçbir yerinde "petrol" kelimesi geçmezken, "fosil yakıtlar" ifadesi iki kez kullanılıyor.

Anlaşma, 100'den fazla ülkenin talep ettiği gibi fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması”ndan ziyade, "enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması ve bu kritik 10 yılda eylemlerin hızlandırılması" çağrısında bulunuyor.

Guterres de çağrı yapmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün, tüm fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması" için anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

COP 28 kapsamında Dubai'de konuşan Guterres, "İklim krizinin temel nedeni olarak görülen fosil yakıt üretimi ve tüketimiyle mücadeleye odaklanılmasının" önemini vurgulamıştı.

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