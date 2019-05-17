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Dünya

BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21. yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor." dedi.

Betül Yürük   | 17.05.2019
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21. yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor." uyarısında bulundu. 

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar ve ülkedeki son gelişmelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Lowcock, son üç haftadır İdlib'e yönelik saldırıların ve artan gerginliğin son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti. 

Suriye'nin kuzeybatısında "gerginliğin azaltılması bölgesi"nde yaşayan 3 milyon kişiden 1,3 milyonunun daha önce de çatışmalardan kaçarak İdlib'e geldiğini söyleyen Lowcock, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21. yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor.'' dedi. 

Son üç haftada İdlib'e yönelik saldırılarda 160'a yakın kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 180 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Marklowcock, yerinden edilenlerin birçoğu kamplara yerleşse de 80 binden fazla kişinin gidecek hiçbir yerinin olmadığını ifade etti. 

Saldırılarda 17 okulun zarar gördüğünü, birçok okulun kapandığını ve 400 binden fazla öğrenicinin okula gidemediğini anlatan Lowcock, 28 Nisan'dan beri ise gerginliği azaltma bölgesinde hava saldırılarında 18 sağlık merkezinin hedef alındığını ve zarar gördüğünü, 49 hastanenin ise saldırı endişesiyle çalışmalarını askıya aldığını vurguladı.

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