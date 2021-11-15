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Dünya

BM: Hudeyde'de cumadan bu yana 6 bin 200 kişi iç göçe maruz kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde vilayetinde cuma gününden bu yana 6 bin 200 kişinin iç göçle bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 15.11.2021
BM: Hudeyde'de cumadan bu yana 6 bin 200 kişi iç göçe maruz kaldı

Yemen

BM İnsani İşler Koordine Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hükümetiyle müttefik güçlerin Hudeyde vilayeti çevresindeki mevzilerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dureyhimi, Beyt el-Fakih bölgeleri ve el-Tuhayta beldesini elinde tutan kuvvetlerin buralardan çıkarak, Hudeyde'nin güneyinde 90 kilometre uzaktaki Huha bölgesine konuşlandığı ifade edildi.

BM Ofisinin açıklamasında, bölgeden alınan bilgilere göre boşaltılan bölgeleri Husi milislerin ele geçirdiği ancak hükümet güçlerinin Husilere karşı şiddetli bir mücadele sürdürdüğünün aktarıldığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından geçen cumadan bu yana bölgeden yaklaşık 4 bin 900 kişiden oluşan 700 ailenin Huha bölgesine, yaklaşık 1300 kişiden oluşan 184 ailenin de Hudeyde'nin güneyindeki el-Muha bölgesine göç etmek zorunda kaldığı duyurulan açıklamada, Huha bölgesinde yeni gelen göçler nedeniyle 300 çadırlık yeni bir kamp bölgesi kurulduğu bilgisi verildi.

Söz konusu bölgeleri boşaltan silahlı güçlerin Yemen hükümetiyle müttefik ancak, Yemen Savunma Bakanlığına bağlı olmayan BAE tarafından desteklenen milislerden oluştuğu belirtiliyor.

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