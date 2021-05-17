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Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için 4. kez toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için dördüncü kez toplanacak.

Betül Yürük   | 17.05.2021
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için 4. kez toplanacak

Birleşmiş Milletler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ortak açıklama yapmasına engel olmasının ardından Çin, Norveç ve Tunus Konseyi yeniden toplantıya çağırdı.

Konseyin geçici üyelerinden Norveç'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Norveç, Tunus ve Çin'in Orta Doğu'da yaşanan krizi tekrar gündeme getireceği" ifade edildi.

Sahadaki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Norveç'in BM Daimi Temsilciliği, "Masum siviller öldürülmeye, yaralanmaya devam ediyor. Tekrar ediyoruz: Yangını durdurun. Çatışmalara son verin." mesajı verdi.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için dün üçüncü kez toplanmış ve toplantı sonrası Çin, Norveç ve Tunus Konseyin gerginliğin azaltılması için ortak adım atması yönünde yeni bir girişimde bulunmuştu.

Konsey, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, sivil kayıplar ile Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmelerinden endişe duyulduğunu belirterek gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunan ortak açıklama yapmak istemişti.

Ancak söz konusu girişim bugün tekrar ABD'nin engeline takıldı.

ABD, BMGK'nin yapmak istediği ortak açıklamaya ''mevcut krizi çözmeye yardımcı olmayacağı'' gerekçesiyle bir kez daha karşı çıktı.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısını yinelerken BM Genel Kurulu da Filistin sorununu ele almak için perşembe günü ayrıca toplanacak.

BM'ye göre İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinli yerinden edildi, saldırılarda 41 okul da zarar gördü.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise şimdiye kadar 61'i çocuk 212 kişi hayatını kaybetti.

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