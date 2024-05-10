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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarların soruşturulması için ilgili alanlara erişim izni çağrısında bulundu

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

İslam Doğru  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarların soruşturulması için ilgili alanlara erişim izni çağrısında bulundu Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

New York

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