BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarların soruşturulması için ilgili alanlara erişim izni çağrısında bulundu
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.
New York
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