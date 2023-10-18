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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için yarın acil toplanacak

Şerife Çetin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için yarın acil toplanacak

New York

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