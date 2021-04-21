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Dünya

BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ABD'de dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Chauvin’i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ilişkin "Bu, çok önemli bir karar. Başka herhangi bir sonuç, adalet komedisi olurdu" dedi.

Bayram Altuğ   | 21.04.2021
BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu

Geneve

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Minnesota eyaletinde dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ilişkin, "Bu, çok önemli bir karar. Başka herhangi bir sonu ç, adalet komedisi olurdu." ifadelerini kullandı.i Floyd davasında isim vermeden eski polis Chauvin’in suçlu bulunmasını memnuniyetle karşılandı

ABD ve dünya genelinde Afrika kökenli sayısız kurban ve aileleri için adalet mücadelesinin devam ettiğine işaret eden Bachelet, polisin aşırı güç kullanması ya da işlediği cinayetleri mahkemelere taşıma savaşının, henüz bitmekten çok uzak olduğu uyarısını yaptı.

Bachelet, kolluk kuvvetlerinin işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri için cezasızlığın sona ermesi gerektiğini vurguladı, daha fazla keyfi cinayeti önlemek için "sağlam önlemler" alınması gerektiğinin altını çizdi.

Mahkeme jürisinin, dün, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ilişkin Bachelet, "Bu, çok önemli bir karar. Bu aynı zamanda George Floyd’un ailesinin ve diğerlerinin adalet çağrısında bulunma cesaretinin ve azminin bir kanıtıdır. Jürinin kabul ettiği gibi bu davadaki kanıtlar apaçıktı. Başka herhangi bir sonuç, adalet komedisi olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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