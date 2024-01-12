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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden Kızıldeniz'de gemilerini koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısı

Şerife Çetin  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
BM Genel Sekreteri'nden Kızıldeniz'de gemilerini koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısı

New York
BM Genel Sekreteri, Kızıldeniz'de gemilerini koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunarak, tüm taraflardan durumu kötüleştirebilecek adımlardan kaçınmasını istedi.

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