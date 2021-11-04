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Dünya

BM Genel Sekreteri Sudan ordusu komutanına anayasal düzene dönüş çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonda görüştüğü Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 04.11.2021
BM Genel Sekreteri Sudan ordusu komutanına anayasal düzene dönüş çağrısı yaptı

New York

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından Orgeneral Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Sudan'da anayasa düzene geri dönüş çağrısı yapan Guterres, gözaltına alınan Başbakan Hamduk ile diğer sivil yöneticilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti. Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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