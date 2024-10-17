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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." mesajını verdi.

Şerife Çetin  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Guterres, UNIFIL personeli için bir video mesaj yayımladı.

UNIFIL personeline büyük hayranlık ve minnet duyduğunu belirten Guterres, hem kendisinin hem de ülkelerinin kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Guterres, BM personelinin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu açık şekilde belirttiğini anımsatarak, tüm tarafların BM personelini korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

BM tesislerinin de korunması gerektiğinin altını çizen Guterres, "BM barış güçlerine yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Guterres, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Tüm zorluklara rağmen UNIFIL personelinin görevine devam ettiğini söyleyen Guterres, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." dedi.

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