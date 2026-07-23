Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrolden çıktığı uyarısında bulunarak "Hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Orta Doğu'daki çatışmaların "kontrolden çıktığı" uyarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrolden çıktığı uyarısında bulunarak "Hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyinde "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması" gündem maddesiyle düzenlenen "Uyuşmazlıkların barışçıl çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi" başlıklı açık tartışma oturumunda konuştu.

Bugün çatışmaların sayı, karmaşıklık, süre ve kapsam bakımından arttığını belirten Guterres, "Uluslararası hukuka karşı endişe verici bir kayıtsızlık görüyoruz. Cezasızlık yayılıyor. İhlaller cevapsız kalıyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, bunu Orta Doğu'daki yıkıcı sonuçlarla tüm açıklığıyla gördüklerine işaret ederek "Durum kontrolden çıkıyor. Hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor." diye konuştu.

Krizlerin birbirini tetiklediğini söyleyen Guterres, bu dinamik yayıldıkça, siyasi hedeflerin çatışmanın arasında giderek daha fazla belirsizleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb çevresindeki uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerin tamamen yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, diplomasinin bu konuda tek çözüm yolu olduğunun altını çizdi.

"Gazze'de, sözde ateşkese rağmen siviller her gün ağır bedeller ödemeye devam ediyor"

Gazze'deki mevcut duruma da değinen BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, sözde ateşkese rağmen siviller her gün ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İnsanlar evlerinde, topluluklarında ve günlük yaşamlarının sıradan işlerini yaparken öldürülüyor." dedi.

Guterres, İsrail'in Gazze üzerindeki kontrolünü artırdığını, buna karşın yaşam koşullarının yayılan hastalıklar nedeniyle giderek daha da dayanılmaz hale geldiğini ve insani yardım operasyonlarının büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise şiddet içeren İsrail ilhakının sinsice ilerlediği uyarısında bulunan Guterres, "Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişlediğini, İsrail'in kapsamlı askeri operasyonlarını ve büyük ölçekli yerinden edilmeleri görüyoruz." ifadesini kullandı.

Guterres, Ukrayna'da, Sahel'de, Sudan'da ve daha birçok yerde çatışmaların büyük acılara yol açtığına dikkati çekerek, bu krizlerin halkın geçim kaynaklarını altüst ettiğini ve insani sonuçları ağır olacak şekilde nüfusları yerinden ettiğini dile getirdi.

Diplomasinin bu çatışmaları durdurma gücüne sahip olduğunu söyleyen Guterres, bu konuda BM Sekreterliğinin tüm iyi niyet ve arabuluculuk desteğinin güçlendirilmesi ve BM Güvenlik Konseyinin erken ve kararlı bir şekilde hareket edip sahadaki gerçekleri araştırarak, gerilimleri azaltmaya ve anlaşmazlıkların kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olması gerektiğini kaydetti.