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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'na tebrik

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'nı (WFP) tebrik etti.

Betül Yürük   | 09.10.2020
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'na tebrik

New York

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Nobel Komitesi'nin bu yılki ödülü Dünya Gıda Programı'na verme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Bolluk dolu bir dünyada, her gece yüz milyonlarca kişinin aç yattığına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca kişinin ise kıtlığın eşiğinde olduğuna dikkati çeken Guterres, Dünya Gıda Programı'nda görevli kadın ve erkeklerin savaş ve felaketlerden etkilenen, bir sonraki yemeklerinin nereden geleceğini bilmeyen milyonlarca kişiye gıda sağladığını ifade etti.

Dünyada uluslararası iş birliğine duyulan açlığa işaret eden ve WFP'nin de bu desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, örgütün gönüllü yapılan katkılarla ayakta kaldığını ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen WFP Direktörü David Beasley ve örgütün tüm çalışanlarını tebrik etti.

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