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Dünya, Koronavirüs

BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20'ye Kovid-19'la mücadelede birlik çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20'ye üye ülkelere, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede birlik çağrısında bulundu.

Zehra Ulucak   | 23.10.2020
BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20'ye Kovid-19'la mücadelede birlik çağrısı

Ankara

Guterres, gelecek ay düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, G20'ye üye büyük sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, önerdiği gibi martta bir araya gelmemiş ve Kovid-19 ile mücadele için koordineli bir tepki oluşturmamış olmasının "çok moral bozucu" olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, her ülkenin bazen çelişkili eylemlerde bulunduğunu söyleyen Guterres, virüsün "doğudan batıya, kuzeyden güneye" hareket ettiğine ve ikinci enfeksiyon dalgalarının şu an birçok ülkeyi etkilediğine işaret etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumun artık "virüsle mücadelede çok daha koordineli olması gerektiğini anladığını" umduğunu ifade etti.

Guterres, ayrıca BM'nin, G20 zirvesi sırasında, Kovid-19'a karşı aşı bulunduğunda, bunun "her yerde, herkes için gerçekten ulaşılabilir ve uygun fiyatlı olmasının" garanti edilmesini "güçlü şekilde savuncağını" dile getirdi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, bugüne kadar dünya genelinde 42 milyondan fazla kişide tespit edilirken, virüs nedeniyle 1 milyon 143 bine yakın kişi hayatını kaybetti.


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BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20'ye Kovid-19'la mücadelede birlik çağrısı
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