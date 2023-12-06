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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterress, Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi

BM Genel Sekreteri Guterress, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi

Islam Doğru  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
BM Genel Sekreteri Guterress, Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi

New York

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