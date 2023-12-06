BM Genel Sekreteri Guterress, Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi
BM Genel Sekreteri Guterress, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi
New York
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