Dolar
33.54
Euro
36.97
Altın
2,473.72
ETH/USDT
2,751.80
BTC/USDT
61,263.00
BIST 100
9,922.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, Afrika'nın BMGK'de daimi olarak temsil edilmemesi "kabul edilemez"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, Afrika'nın BMGK'de daimi olarak temsil edilmemesi "kabul edilemez"

Hamilton

BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Guterres, "1945'ten bu yana BMGK küresel barış ve güvenliğin temelini oluşturmaktadır ancak temelindeki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük hale gelmektedir." ifadesini kullandı.

Konsey'in "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" kaydeden Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söyledi.

Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını hatırlatarak "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." diye konuştu.

Afrika'nın küresel barış ve güvenlikteki rolünün önemini vurgulayan Guterres, "Afrika, Güvenlik Konseyi'nden uluslararası finans kuruluşlarına kadar küresel yönetişim yapılarında yeterince temsil edilmemekle birlikte, bu yapıların ele almak üzere tasarlandığı zorluklarda fazlasıyla temsil edilmektedir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya, Kocaeli ve Düzce sahillerinde denize girmek yasaklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile Ankara'da görüştü
Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle Ankara'da tören yapıldı
Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, RTÜK Başkanı Şahin ile görüştü

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, Afrika'nın BMGK'de daimi olarak temsil edilmemesi "kabul edilemez"

BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, Afrika'nın BMGK'de daimi olarak temsil edilmemesi "kabul edilemez"

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Mansour'dan İsrail'e yaptırım çağrısı

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Orta Doğu'daki "endişe verici gelişmelere" dikkat çekti

Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı kıta genelinde acil durum ilan etti

Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı kıta genelinde acil durum ilan etti
Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya

Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya
Türkiye ile BM arasındaki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile BM arasındaki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet