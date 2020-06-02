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BM Genel Sekreteri Guterres: Yemen'de sene sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyar dolara ihtiyaç var

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemenlilerin 2020'nin sonuna kadar ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ülkedeki insani yardım kuruluşlarının 2 milyar 410 milyon dolara ihtiyacı olduğunu duyurdu.

İdiris Okuduci   | 02.06.2020
BM Genel Sekreteri Guterres: Yemen'de sene sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyar dolara ihtiyaç var

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da online olarak düzenlenen Yemen için bağış konferansında konuştu. 

İç savaştaki insani durumun ciddiyetine dikkati çeken Guterres, "Yemen sakinlerinin 2020 sonuna kadar temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının 2 milyar 410 milyon dolara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Guterres, yardım için gerekli fonların bulunmaması halinde BM'ye ait faaliyet gösteren 41 programdan 30'unun da önümüzdeki haftalar içinde kapanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'den 160 milyon sterlin

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da duruma ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, Yemen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile salgını ile mücadele edebilmesi için ülkesinin 160 milyon sterlinlik bağışta bulunacağını duyurdu.

Yemen'deki son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti, 323 kişide virüs tespit edildi.

Uluslararası yardım örgütleri, 24 milyon nüfuslu ülkede, 20 milyonun üzerinde insanın gıda yardımına muhtaç olduğunu ifade ediyor.


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