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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'deki doğal felaketler nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

Mücahit Oktay   | 15.08.2021
BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'deki doğal felaketler nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı

Birleşmiş Milletler

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, doğal felaketlerden etkilenen ailelere Guterres'in taziyeleri iletilirken, BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.

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