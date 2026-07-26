BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye’nin egemenliğine tam olarak saygı gösterilmeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in ihlallerini eleştirerek Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımlarda bulundu.

İsrail’in 1974 tarihli "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, paylaşımında "Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, 1974’te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye’nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10'dan fazla üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Öte yandan Guterres, devrik Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak öne çıkan Sednaya Hapishanesi’ne dün yaptığı ziyarete ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Sednaya Hapishanesi'nin Esed rejimi döneminde uygulanan baskının ne denli korkunç boyutlara ulaştığını gösterdiğini dile getiren Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Suriye, yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya"