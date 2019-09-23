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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Betül Yürük   | 23.09.2019
BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu

New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

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