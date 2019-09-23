BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
New York
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
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