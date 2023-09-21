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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, reforma olan ihtiyacın mevcut sorunlar ışığında her zamankinden daha açık olduğunu söyledi.

Şerife Çetin  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık

New York

Guterres, BM 78. Genel Kurul marjında düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"nde konuştu.

"Ortak Gündem" raporuna değinen Guterres, bu çerçevede ülkeler arasında güven ve dayanışmanın yeniden inşa edilmesi için çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Guterres, raporda "günün siyasi ve ekonomik gerçekleri" uyarınca çok taraflı kuruluşların reform edilmesi gerektiğine de dikkati çektiğini hatırlattı.

Varoluşsal tehdit ve risklerle mücadele edilen bir dönemde ihtiyaç duyulan çok taraflı sistemlerin bulunmadığına işaret eden Guterres, "Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık." vurgusunda bulundu.

Guterres, çok kutuplu dünya düzeninin oluşmaya başladığını, bu durumun hem fırsat hem de yeni riskleri beraberinde getireceğini söyledi.

Çok kutuplu dünyanın küresel gerginlik, rekabet ve bölünmeyi de artırabileceğine işaret eden Guterres, "Geleceğin Paktı, siz ve halkınız arasındaki sözleşmeniz olacak." dedi.

Guterres, "Karşılaştığımız sınamalar evrensel nitelikli. Bunlarla küçük gruplar ya da ittifaklarla değil evrensel çözümlerle mücadele edebiliriz. Bunun gerçekleşebileceği tek platform, BM'dir." açıklamasında bulundu.

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