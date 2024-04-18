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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." dedi.

Şerife Çetin  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu

New York

Guterres, Gazze'de 7 Ekim'den sonra yaklaşık 250 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, bunların 180'inin BM personeli olduğunu belirterek, ölümlerin soruşturulmasını talep etti.

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