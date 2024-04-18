BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." dedi.
New York
Guterres, Gazze'de 7 Ekim'den sonra yaklaşık 250 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, bunların 180'inin BM personeli olduğunu belirterek, ölümlerin soruşturulmasını talep etti.
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