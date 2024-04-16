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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve itidal çağrılarını yineleyerek, barışa odaklanılmasını talep ettiği bildirildi.

Şerife Çetin  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olmasına ilişkin Guterres'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter daha önce de açık bir şekilde belirttiği gibi, itidal çağrısında bulunuyor. Yeni bir şiddet sarmalının başlamasını istemiyoruz. Göze göz, dişe diş tarzında bir politika barışa yol açmaz." uyarısında bulundu.

Dujarric, Gutteres'in İran Dışişleri Bakanı ile dün görüştüğünü, İsrail Cumhurbaşkanı ve İsrailli diğer yetkililerle irtibatta olduğunu belirterek, "Genel Sekreter gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısında bulundu. Orta Doğu'da tekrar barışa odaklanılmasını talep etti." bilgisini paylaştı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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