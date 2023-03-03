Dolar
18.89
Euro
20.07
Altın
1,848.33
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim." çağrısında bulundu.

Şerife Çetin   | 03.03.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim

New York

5 Mart Silahsızlanma ve Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Uluslararası Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel boyutta askeri harcamaların rekor seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Guterres, uluslararası alanda giderek belirginleşen güvensizlik ortamı ve küresel çatışmalar nedeniyle bu durumun çatışma riskini artırdığına işaret etti.

Barış, silahsızlanma ve nükleer yayılmanın önlenmesine yapılan yatırımın ortak geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim. Bu ve bunlar gibi silah sistemlerinin dünyamızda yeri yok." ifadelerini kullandı.

Guterres, bu silah sistemlerinin insanlığı tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları 2417 saat 6 dakika uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına ilişkin paylaşım
AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim

BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim

Dünya'daki yaklaşık 8 milyon canlı türünün yüzde 25'i yok olma tehlikesi altında

ABD'den Libya'daki taraflara "BM'nin seçim planını uygulamaları" çağrısı

BM Habitat Direktörü Sharif, daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadığını söyledi

BM Habitat Direktörü Sharif, daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadığını söyledi
BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı

BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı
Filistin: Uluslararası taraflar nüfuzlarını İsrail'i korumak için kullanıyor

Filistin: Uluslararası taraflar nüfuzlarını İsrail'i korumak için kullanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet