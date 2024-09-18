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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da durumun yayılma riskine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski taşıdığını belirterek, bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Şerife Çetin  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da durumun yayılma riskine karşı uyardı

New York

Guterres, Geleceğin Zirvesi" ve BM Genel Kurul haftası öncesinde New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayının ciddiyetini vurgulayan Guterres, özellikle olayın gerçekleşme şeklinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Guterres, olayın ardından Lübnan'da durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski bulunduğunu belirterek, "Bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerekiyor." dedi.

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