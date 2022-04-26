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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ Valiliği’ndeki il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri Guterres, Lavrov ile görüştü: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

Ali Cura   | 26.04.2022
BM Genel Sekreteri Guterres, Lavrov ile görüştü: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

Moskova

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