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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, küresel kurumlara yönelik reform çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel kurumları "evrensel" ve "günümüz gerçeklerini temsil edecek" hale getirmek için reform çağrısı yaptı.

Nuri Aydın  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, küresel kurumlara yönelik reform çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler

Guterres, hafta sonu Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Küresel finansal yapının "modası geçmiş, işlevsiz ve adaletsiz" olduğunu vurgulayan Guterres, ülkeleri küresel kurumları "gerçekten evrensel", "günümüz gerçeklerini temsil eden" ve "gelişmekte olan ekonomilerin ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmek" için cesur adımlar atmaya çağırdı.

Guterres, Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesi öncesinde küresel kurumlarda "derin ve yapısal" reform yapılması gerektiğine işaret ederek, "Dünyamız zor bir geçiş sürecinden geçiyor. Gelecek çok kutuplu ama çok taraflı kurumlarımız geçmiş bir çağı yansıtıyor." dedi.

Kaybedecek vakit olmadığına uyarısında bulunan Guterres, "G-20'ye basit ama acil bir çağrıyla geldim: Bu şekilde devam edemeyiz. Ortak fayda için bir araya gelmeli ve birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca, 2030 yılına kadar yoksulluğun her biçimini sona erdirmeyi amaçlayan evrensel bir gündem olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yılda 500 milyar dolar yatırım yapılması çağrısı yaptı.

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