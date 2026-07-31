BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta "çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu" belirterek, Ada'daki taraflar ve garantörlerle yeni bir 5+1 toplantısı düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs ziyaretim, çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu gösterdi BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta "çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu" belirterek, Ada'daki taraflar ve garantörlerle yeni bir 5+1 toplantısı düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye ve Kıbrıs ziyaretlerinden yeni döndüğünü aktaran Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs ziyaretim, hızla değişen ve giderek daha istikrarsız hale gelen bir bölgede, çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu gösterdi. İleriye dönük yol haritası hakkındaki görüşmelerimize dayanarak güven oluşturma, metodoloji ve içerik konularında yeterli hazırlıklar yapıldıktan sonra halihazırda elde edilen yakınlaşmaları da dikkate alarak, bir 5+1 toplantısı daha düzenlemeye karar verdim."

Toplantının başarısı için koşulları oluşturmak üzere iki taraf ve garantörlerle istişare halinde çalışacaklarını vurgulayan Guterres, Suriye ziyaretinde de "yıllarca süren yıkımdan sonra toparlanmaya başlayan bir ülke gördüğünü" söyledi.

Guterres, "Uluslararası toplum, Suriye'deki bu umudu, yaptırımların tamamen kaldırılması ve toparlanma için sürekli destek de dahil olmak üzere eylemlerle karşılamalı." diye konuştu.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile formatın "+1" unsurunu oluşturan BM katılmaktadır.

Guterres, Orta Doğu'da süren çatışmaların "küresel istikrarsızlığın itici gücü haline geldiği" uyarısında bulundu

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi.

Ürdün, Suriye ve Kıbrıs'a ziyareti boyunca ve liderlerle temaslarında "bölgenin ve dünyanın daha fazla savaşı kaldıramayacağı" mesajının göz ardı edilemeyecek şekilde bir daha ortaya çıktığını vurgulayan Guterres, bölgede ABD ve İran arasında devam eden çatışmalara değindi.

Guterres, "Körfez'deki askeri tırmanışın üzerinden altı ay geçti. Bölgesel bir çatışma olarak başlayan olay, giderek küresel istikrarsızlığın itici bir gücü haline geliyor." dedi.

Devam eden çatışma nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden ticaretin çöktüğü uyarısı yapan Genel Sekreter, bu bağlamda enerji piyasalarının altüst olduğunun, gıda ve temel gübre fiyatlarının fırladığının ve tedarik zincirinin büyük darbe aldığının altını çizdi.

Guterres, bunun sonucunda Dünya Gıda Programı'nın 45 milyona kadar insanın ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

"Dünyanın dört bir yanında, ailelerin sofralarına yemek koymakta zorlandığını, çiftçilerin temel girdileri karşılayamadığını ve kırılgan ülkelerin uçurumun eşiğine itildiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulunan Guterres, yükselen fiyatlar ve yavaşlayan büyümenin milyonlarca insanı daha da yoksulluğa itme tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Guterres, "Son günlerdeki tek iyi haber, ABD Başkanının (Donald Trump) Hamas'ın silahlarını bırakması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurması oldu." ifadesini kullandı.

Savaşların durması, Hürmüz ve Bab el-Mandeb boğazları ve çevresinde uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerin tamamen geri sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, bunun için de diplomasinin galip gelmesi gerektiğini ifade etti.