BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de en az 100 kişiyi öldürdüğü okul saldırısını kınadı
Washington DC
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı kınadı.
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