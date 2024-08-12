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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de en az 100 kişiyi öldürdüğü okul saldırısını kınadı

Hakan Çopur  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de en az 100 kişiyi öldürdüğü okul saldırısını kınadı

Washington DC

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı kınadı.

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