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Dünya, Koronavirüs

BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz aşı yaptıracağı açıklamasında bulundu.

Betül Yürük   | 09.12.2020
BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.


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