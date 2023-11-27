BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir umut ışığı
BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." ifadesini kullandı.
New York
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