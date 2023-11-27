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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir umut ışığı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir umut ışığı

New York

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