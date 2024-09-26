BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, "Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar." açıklamasını yaptı.
New York
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