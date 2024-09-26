Dolar
34.15
Euro
38.26
Altın
2,671.75
ETH/USDT
2,637.30
BTC/USDT
65,349.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, "Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar." açıklamasını yaptı.

Mücahit Oktay  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık

New York

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris'ten "Türkiye'de sağlık sektörü çok güçlü" değerlendirmesi
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Maarif öğrencileri Türk Dil Bayramı'nda Balkanlar'da Türkçenin etkilerini ele aldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Hamdolsun konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaşmıştır
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet