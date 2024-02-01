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Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze geneline hızlı, engellenmeyen insani yardım çağrısı yapıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze genelinde insani yardıma "hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir erişim" çağrısı yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze geneline hızlı, engellenmeyen insani yardım çağrısı yapıyorum

Ankara

Guterres, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gazze'de "herkesin aç ve 1,7 milyon kişinin yerinden olduğunu" belirterek "İnsani sistem çöküyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardımlara ilişkin, "Gazze genelinde hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir insani erişim çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.

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