BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze geneline hızlı, engellenmeyen insani yardım çağrısı yapıyorum
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze genelinde insani yardıma "hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir erişim" çağrısı yaptı.
Ankara
Guterres, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gazze'de "herkesin aç ve 1,7 milyon kişinin yerinden olduğunu" belirterek "İnsani sistem çöküyor." ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardımlara ilişkin, "Gazze genelinde hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir insani erişim çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.