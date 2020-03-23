BM Genel Sekreteri Guterres G20 liderleriyle Kovid-19 ile mücadeleyi görüşecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bu hafta G20 liderleriyle görüşmeyi planladığını söyledi.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında G20 ülkelerinin liderlerine bir mektup gönderdiğini ve gelişmekte olan ülkelerin muazzam desteğe ihtiyaç duyduğunu ilettiğini vurguladı.
G20 ülkelerine, sadece finans merkezlerini kurtarmaya yönelik değil, iş yerleri ve toplumları desteklemeye de yönelik paketler açıklama ve gelişmekte olan ülkelere desteklerini çift haneli rakamlara çıkarma çağrısında bulunan Guterres, "G20 liderleriyle bu hafta telekonferans yoluyla görüşmeyi planlıyorum." dedi.
Guterres, uluslararası topluma da savaş bölgelerine insani yardımların devam edebilmesi için 2 milyar dolar yardım çağrısı yaparak, salgının söz konusu bu bölgeler ve mülteci kamplarına sıçramasının "felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.