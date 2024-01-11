Dolar
29.98
Euro
32.91
Altın
2,033.31
ETH/USDT
2,589.20
BTC/USDT
46,113.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Ekvador'daki şiddet suçu içeren olayları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ekvador'da meydana gelen ve şiddet suçu içeren olayları kınadığı bildirildi.

Şerife Çetin  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, Ekvador'daki şiddet suçu içeren olayları kınadı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Guterres'in Ekvador'un BM Daimi Temsilcisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter, ülkede kötüleşen durumdan ciddi endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Genel Sekreter şiddet suçu içeren olayları kınıyor ve Ekvador halkına dayanışma mesajı yolluyor." diye konuştu.

Durumla ilgili BM'den herhangi bir yardım talebi yapılmadığı belirten Dujarric, Guterres'in Ekvador hükümetinin durumun üstesinden gelebileceğine inandığını dile getirdi.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

Ekvador'daki "TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu dün canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanlar rehin alınmıştı.

Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu televizyon stüdyosuna canlı yayın sırasında baskın düzenleyen 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi Kafes-30 operasyonuyla yakalandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
TİKA’dan Filistin Sivil Savunma Kurumuna destek
Din görevlileri Fatih Camisi'nde "birlik ve huzur" için buluştu
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Peru, Ekvador sınırındaki 5 bölgede OHAL ilan etti

Peru, Ekvador sınırındaki 5 bölgede OHAL ilan etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Ekvador'daki şiddet suçu içeren olayları kınadı

Ekvador'da düzenlenen operasyonlarda 329 çete üyesi gözaltına alındı

BMGK'de Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de Husilerin saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi
BM, Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sistemi hakkında uyardı

BM, Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sistemi hakkında uyardı
BM: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

BM: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet