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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması anı güvenlik kamerasına yansıdı. - VTR
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü (Gazze'de) bu küçük toprak parçasında yaşıyor." dedi.

Şerife Çetin  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor" Fotoğraf: Abed Zagout/AA

New York

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